В Электростали прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти Юрия Новикова

В Электростали есть традиции, посвященные памяти о земляках, которые своим трудом делали город лучше. Одним из таких людей был Юрий Дмитриевич Новиков — корреспондент, фотограф, большой друг электростальской Школы дзюдо.

На открытии турнира все узнали, что Юрий Новиков долгое время работал на заводе «Электросталь», снимал важные события, которые происходили на предприятии. А также был постоянным фотографом на всех городских турнирах по единоборствам.

«Чтобы увековечить память о нем, в благодарность за его большую работу и любовь к единоборствам был создан детский „Турнир памяти Ю. Д. Новикова“, — рассказал Александр Поликарпов, тренер-преподаватель „СШОР по единоборствам“, главный судья турнира.

Это ежегодное соревнование проводится в конце года и во многом направлено на поддержку начинающих спортсменов. Для некоторых из них, это первый турнир, где ребята знакомятся с правилами, регламентом, проходят взвешивание, учатся вести себя на татами. Важна и поддержка родителей — в зале много семей, которые в полном составе пришли «поболеть» за своего дзюдоиста.

Также на турнире были вручены грамоты и ценные призы воспитанникам «СШОР по единоборствам» города Электростали, которые стали победителями и призерами Всероссийских состязаний по самбо. Торжественная церемония посвящена 85-летию со Дня рождения самбо в нашей стране.