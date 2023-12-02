В электростальском парке «Авангард» состоялся праздник в честь первого дня зимы
Фото: [Нина Басистая]
Игровая программа прошла в парке «Авангард» в подмосковной Электростали в рамках проекта «Парки Подмосковья». Жители муниципалитета отмечали начало нового зимнего сезона.
Примечательно, что в конкурсах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняли участие не только дети, но и их родители. Хороводы и танцы не дали замерзнуть гостям праздника. А за песни, стихи и загадки на новогоднюю тему можно было получить приятный подарок: пригласительный на каток или в кино, билет на прокат ватрушки и другие призы.
Кульминацией праздничного события стало включение новогодней иллюминации в парке — от инсталляций в фотозоне до красиво наряженной елки, которая установлена посередине будущего катка.
На территории парка планируется насыщенная культурно-развлекательная программа. Кроме того, в течение зимнего периода будет работать почта Деда Мороза и его мастерская. И в первый день зимы дети уже почувствовали себя помощниками доброго волшебника, приняв участие в мастер-классе по росписи кормушек.
«Под руководством преподавателя художественной школы Ирины Юрьевны дети расписывают кормушки для птиц, которые потом будут размещены в парке. Мастер-классы здесь проводятся регулярно. Приходите!», — Дмитрий Ерошенко, директор МБУДО «Детская художественная школа им. Н. Н. Лаврентьевой».