В электростальском парке «Авангард» состоялся праздник в честь первого дня зимы

Примечательно, что в конкурсах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняли участие не только дети, но и их родители. Хороводы и танцы не дали замерзнуть гостям праздника. А за песни, стихи и загадки на новогоднюю тему можно было получить приятный подарок: пригласительный на каток или в кино, билет на прокат ватрушки и другие призы.

Кульминацией праздничного события стало включение новогодней иллюминации в парке — от инсталляций в фотозоне до красиво наряженной елки, которая установлена посередине будущего катка.

На территории парка планируется насыщенная культурно-развлекательная программа. Кроме того, в течение зимнего периода будет работать почта Деда Мороза и его мастерская. И в первый день зимы дети уже почувствовали себя помощниками доброго волшебника, приняв участие в мастер-классе по росписи кормушек.