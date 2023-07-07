В этом году в Подмосковье предусмотрели 6,1 млрд рублей на строительство спортивных объектов

В этом году в Подмосковье на строительство и реконструкцию спортивных объектов предусмотрели более шести миллиардов рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Надеемся, что та программа, которая на региональном уровне утверждена, как не давала, так и не даст сбоев, будет осуществляться согласно планам», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

На этот год запланировано открытие восьми новых объектов. Один из них расположен в Балашихе – это стадион «Труд», где проводится реконструкция.

На территории объекта введут ФОК, который рассчитан на 140 посещений одновременно. Там появятся секции по мини-футболу и волейболу. Футбольное поле на стадионе будет с подогревом. Там же оборудуют освещение и построят трибуны. Открыть объект планируется ко Дню городского округа.