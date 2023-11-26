В FIE отказались приостанавливать членство России

Конгресс Международной федерации фехтования, также известный, как FIE, отказал Украине в просьбе приостановить членство РФ в организации. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте российской Федерации фехтования.

Как сообщили представители отечественной Федерации, участники конгресса федерации, состоявшегося накануне в Египте, отказали украинской Федерации в просьбе отстранить российских спортсменов и российскую федерацию от участия в соревнованиях.

Федерация также разрешила фехтовальщикам из России принимать участие в турнирах FIE в качестве нейтральных участников. Тем не менее организация отказалась допускать к участию многих российских спортсменов, в том числе, и нескольких олимпийских чемпионов.