В ФОК «Новое Пушкино» возвели ультрасовременную универсальную спортивную площадку

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил с инспекцией Физикультурно-оздоровительный комплекс «Новое Пушкино», который находится в микрорайоне Заветы Ильича на улице Счастливая.

Этот современный спортивный объект, открывшийся в 2015 году, пользуется заслуженной любовью у населения, ежемесячно принимая около восьми тысяч посетителей.

Комплекс предоставляет широкие возможности для занятия различными видами спорта, охватывающими 14 основных направлений. Особое внимание уделяется водным видам, таким как плавание в различных его проявлениях (спортивное, синхронное), аквааэробика, аквазумба, а также лечебная гимнастика в воде. Для тех, кто предпочитает командные игры, предусмотрены площадки для большого и настольного тенниса, футбола и баскетбола. Любители единоборств могут посещать занятия по боксу, айкидо и самбо. В дополнение к этому, в ФОКе проводятся тренировки, направленные на общую физическую подготовку.

Важным аспектом работы комплекса является оказание реабилитационной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей.

За время своей деятельности ФОК «Новое Пушкино» постоянно модернизируется и улучшается. В 2021 году были проведены серьезные ремонтные работы в душевых и раздевалках, а также расширено пространство зоны ожидания. В 2024 году был обновлен спортивный зал, расположенный на цокольном уровне.

Ключевым событием стало открытие в 2025 году современной «умной» спортивной площадки, реализованной в рамках инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева, нацеленной на поддержку массового спорта. Максим Красноцветов лично ознакомился с новой площадкой, отметив ее универсальность, позволяющую проводить тренировки по баскетболу и футболу. Рядом с ней расположен теннисный корт.

В процессе визита глава округа пообщался с молодыми спортсменами, выясняя их мнение о новой площадке, а также оценивал общее оснащение комплекса, организацию тренировочного процесса и состояние здания.