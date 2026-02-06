В галерее Химок представят тактильные копии картин для незрячих посетителей

В Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина представят тактильные копии картин для незрячих и слабовидящих посетителей. Ознакомиться с экспозицией можно будет с 13 февраля, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В частности, представят репродукции четырех произведений Саврасова, Лагорио, Кучумова и Пшеничникова. Создать трехмерные копии картин удалось благодаря специальной технологии, которая преобразует живописный слой в детализированный рельеф. При этом сохраняется композиция и авторский мазок оригиналов.

Внедрение тактильных моделей картин — это часть комплексной программы галереи по развитию инклюзивной среды. В учреждении планируют расширить коллекцию таких экспонатов и проводить специализированные экскурсии.

Проект реализуется благодаря грантовой поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе активно ведется работа по улучшению услуг для жителей с инвалидностью.