Губернатор Подмосковья рассказал о работе над улучшением услуг для инвалидов
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье многие услуги для инвалидов стараются делать проактивными, так, например, получить региональную или федеральную выплату можно в цифровом формате. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на пленарном заседании «Открыто для всех: общество равных возможностей».
«Мы вот туда дальше топим и вместе с фондом «Защитники Отечества», есть еще Военно-социальный центр. Это тоже важная структура. И сейчас все регионы, я думаю, будут оказывать еще и услуги по тем, чьи отцы, мужья служат сейчас, в данный момент. Мне кажется, это очень важно», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что властям региона приятно знать, что участники специальной военной операции проходят реабилитацию, занимаются спортом, находят работу, планируют свое будущее.
Воробьев добавил, что в регионе проживают 9,1 млн человек, включая 440 тыс. людей с инвалидностью. Порядка 260 тыс. из них — жители старше 60 лет, 37 тыс. — детей.
