В Германии отстранили игрока сборной из-за видео с критикой руководства клуба

По информации Bild, поводом для санкций послужило видео из отпуска на Майорке, где подвыпивший Нойхаус общается с болельщиками, высмеивая свою зарплату и критикуя руководство клуба. В частности, спортивного директора «Боруссии» он назвал худшим менеджером в мире.

В «Боруссии» заявили, что поведение футболиста нанесло клубу неприемлемый ущерб. Пока Нойхаус тренируется с молодежкой, также ему предстоит выплатить штраф в €100 тыс.

28-летний Нойхаус выступает за «Боруссию» из Менхенгладбаха с 2018 года. Он провел за клуб 220 матчей, забил 26 мячей и отдал 29 передач. В активе полузащитника 10 матчей за сборную Германии с двумя голами.

Минувший сезон для Нойхауса был не слишком удачным. Он сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан еще на два сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн, четыре года назад, на своем пике, игрок оценивался в €38 млн.

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