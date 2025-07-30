В горах Пакистана погибла немецкая биатлонистка Дальмайер

Ранее менеджер спортсменки сообщил, что Дальмайер перестала выходить на связь после того, как 28 июля отправилась на восхождение пика Лайла, высота которого составляет более 6 тыс. м. Во время покорения вершины биатлонистка попала под камнепад.

Представитель Дальмайер рассказал, что добраться до места чрезвычайного происшествия (ЧП) спасательной группе было сложно из-за особенностей рельефа и погодных условий. Спортсменку обнаружили с вертолета и, как отметил менеджер, признаков жизни зафиксировано не было.

Дальмайер, совершавшая восхождение в связке с напарником, была опытным альпинистом. После завершения спортивной карьеры в 2019 году она работала горным гидом, состояла в горноспасательной службе и выступала экспертом на немецком телеканале ZDF.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала две золотые медали (в спринте и гонке преследования) и бронзу в индивидуальной гонке. В ее активе также семь золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее стало известно о смерти первого фронтмена Iron Maiden Пола Дэйя. Он боролся с онкологией и покинул этот мир в 69 лет.