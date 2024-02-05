В городе Луховицы прошли масштабные соревнования по настольному теннису

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского состоялись соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие более 100 спортсменов не только из разных городов Подмосковья (Зарайск, Озеры, Ступино, Кашира, Луховицы и Коломна), но и из Рязанской области.

Тренер ФОКа имени Борзаковского, мастер спорта России Алексей Дорофеев следил за тем, чтобы спортсмены не нарушали общепринятые правила. По завершению мероприятия он огласил имена победителей.

Гости из Рязанской области стали достойными соперниками. Они забрали десять медалей. Обладателями золота стали жители трех городов Московской области: Луховицы, Коломна, Озеры. Третье место в категории спортсменов 2002 года рождения и старше также заняла спортсменка из Луховиц. В турнире был предусмотрен приз «За волю к победе». Он достался двум луховицким участникам.

Мероприятие приурочили памяти тренера Геннадия Петровича Солонина. Он, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области, внес большой вклад в развитие тенниса.

«Геннадий Петрович – коренной луховичанин. Он учился в Выкопанской школе. После службы в армии работал на Луховицком машиностроительном заводе, где начал тренерскую карьеру. Команда, которой руководил Геннадий Петрович, неоднократно становилась победителем различных соревнований. Он стал инициатором создания луховицкого клуба настольного тенниса, воспитал много мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта», – сказал заместитель главы городского округа Луховицы Геннадий Воронин, которого тренировал Геннадий Солонин.

Мероприятие было организовано администрацией городского округа Луховицы и коллективом ФОКа. Местное отделение «Единой России», имея опыт реализации партийного проекта «Детский спорт», оказало помощь в проведении.