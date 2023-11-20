В городском округе Бронницы закрыли спортивный сезон 2023 года

Спортивные итоги года подвели в городском округе Бронницы. Торжественная церемония прошла 20 ноября в культурно-досуговом центре.

На встрече присутствовали глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Госдумы Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель муниципального совета Александр Каширин, благочинный Бронницкого церковного округа отец Сергий Себелев. Также среди гостей были спортсмены и тренеры со всего Подмосковья, представители спортшкол, муниципалитетов и областных ведомств, звезды спорта.

На церемонию были приглашены директор театра «Забайкальские узоры» Галина Сыроватка, художественный руководитель театра Николай Сыроватка, а также артист государственного академического Малого театра Владимир Алексеев.

Лучших спортсменов городского округа Бронницы отметили наградами. Их получили сильнейшие воспитанники Училища олимпийского резерва, тренеры победителей и призеры международных турниров.

Завершилась встреча концертом. Для зрителей городского округа Бронницы выступили артисты государственного музыкального театра Забайкальского края.