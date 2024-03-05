В городском округе Черноголовка впервые состоялся Всероссийский турнир юных хоккеистов

В подмосковной Черноголовке в период с 1 по 3 марта состоялся турнир по хоккею на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов Золотая шайба имени А.В. Тарасова, приуроченный 50-летию ХК «Импульс».

ХК «Импульс» вошел в историю хоккея как ветеран соревнований на призы «Золотой шайбы» и это притом, что команда моложе Всероссийского клуба юных хоккеистов всего на десять лет. Сам турнир считается одним из массовых соревнований юных хоккеистов, который прошел впервые в 1964 году. Все эти факторы придали особенной значимости мероприятию, сделав его важным историческим событием для поклонников хоккея.

Для турнира была выбрана круговая система в один круг. Участие приняли шесть команд из Архангельской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Московской областей. Между матчами делали перерывы. Каждый матч делился на три периода по 15 минут.

Игра держала болельщиков в напряжении. Открытие турнира запомнится надолго благодаря присутствию почетных гостей — олимпийского чемпиона по хоккею Болдина Игоря и основателя хоккейного клуба «Импульс» Ионова Андрея. Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов во время приветствия команд пожелал ребятам честной конкуренции, интересной игры и победы.

По итогам трех дней игры в турнире среди команд 2013-2014 года рождения достойную победу одержала ХК «Импульс».