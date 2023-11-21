В городском округе Дубна стартовал турнир по самбо
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров открыл крупные соревнования по самбо «Русские богатыри», местом проведения которых стал дворец спорта «Радуга».
Событие посвятили 85-ней годовщине с момента появления этой спортивной дисциплины. На юбилейном турнире в городском округе Дубна собрались более 300 борцов из Подмосковья, Ярославской и Тверской областей.
Максим Тихомиров напомнил, что самбо – спорт для сильных людей, и процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что самбо воспитывает характер и качества, необходимые не только в споте, но и в жизни. В свою очередь, человек, овладевший приемами самбо, уверен в себе и своих силах, и понимает, что может защитить и себя, и другого.
«Пусть сегодня победит сильнейший! Болеем за наших!», - сказал глава городского округа Дубна.