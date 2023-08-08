В городском округе Электросталь пройдет второй этап танцевального фестиваля

Уже в ближайшие дни в городском округе Электросталь откроется второй этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках».

В парке «Авангард» танцевать будут 12 августа с 15:00. Выступления участников будет оценивать сам худрук фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин. Вместе с ним будут работать Елена Подкаминская – актриса, победитель проекта «Танцы со звездами», Александр Могилев - победитель шоу победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале» и обладатель балетной премии «Душа Танца», а также Владимир Гудым, хореограф Island-Dance, лидер направления locking в нашей стране.

Завершение фестиваля намечено на 2 сентября, в этот день в Балашихе состоится большой гала-концерт. Судьба участников, в том числе, из городского округа Электросталь, решится в финале, где сразятся победители первого и второго этапов.

Перечень участников, прошедших отбор, можно посмотреть на сайте городтанцует.рф. Среди них – десять коллективов из городского округа Электросталь.