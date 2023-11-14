В городском округе Клин продолжается музыкальный проект

Уже анонсированы новые события, которые многих заинтересуют.

Например, 19 ноября для учеников Детской школы искусств имени П.И. Чайковского в городском округе Клин пройдет мастер-класс по скрипке от Алексея Лундина - заслуженного артиста РФ, концертмейстера Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (49624) 7-81-60 или 8 (49624) 2-10-50.

Напомним, проект «Детская филармония» стартовал в 2016 году при поддержке регионального Министерства культуры. Он помогает заинтересовать детей художественным образованием, музыкой, подготовить будущих артистов и других профессионалов сферы искусства.

В проект включены встречи с мастерами сцены и мастер-классы. Также школьники городского округа Клин имеют возможность выступить вместе с профессионалами. Кроме того, в рамках проекта предлагают абонементы на музыкальные программы, проводятся интерактивные музыкальные спектакли.