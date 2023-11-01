В городском округе Клин пройдет фестиваль единоборств

В ледовом дворце спорта будут проходить выступления единоборцев и показательные бои.

Участие примут представители разных направлений: кик-боксеры, самбисты и каратисты, в том числе, те, кто занимается адаптивным каратэ. Также для зрителей выступят спортсмен-экстремал Сергей Чуприна и «Русский Халк» - Сергей Агаджанян, который покажет сценический силовой экстрим.

Кстати, у жителей и гостей городского округа Клин будет возможность испытать и собственные силы. В том числе, можно будет оценить мощь удара, а желающие даже поработают с нагрузкой – будут тягать гири и выполнять жим лежа. А еще всем предложат лотерею.

Фестиваль будет проходить 11 ноября 2023 года с 14:00, адрес ледового дворца спорта: городской округ Клин, улица Карла Маркса, 99.



Вход свободный.



Возрастное ограничение: 6+