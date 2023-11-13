В городском округе Клин прошел спортивный праздник

Программа получилась обширной и насыщенной. Например, «Русский Халк» Сергей Агаджанян и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна показали сценический силовой экстрим. Также гости увидели выступления и по разным видам боевых искусств – каратэ и адаптивному каратэ, тхэквон-до, айкидо, самбо, греко-римской борьбе.

Кроме того, в программу включили сеанс одновременной игры в шахматы от международного гроссмейстера Аркадия Вуля. А завершился фестиваль Клин показательными боями бойцов ММА.

Мероприятие в городском округе Клин должно привлечь внимание к спорту и здоровью.

«Мы не просто спортсмены, мы активисты-общественники, сторонники здорового образа жизни. Наша задача не просто удивлять вас зрелищными номерами, но напоминать о важности занятий спортом», - сказал Сергей Агаджанян.

Организатором фестиваля в городском округе Клин стал спорткомплекс «Клинский». Кстати, в день фестиваля прошла лотерея, в которой разыграли сертификаты на занятия в секциях, посещение бассейна и спортзалов «Клинского».