В городском округе Красногорск выбрали лучшее кино о спорте

С 26 октября по 1 ноября в городском округе Красногорск проходил ХХI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI». Это крупнейший в СНГ и Восточной Европе конкурс фильмов, посвященных спортивной теме.

В программу вошло более 50 картин, в том числе, 11 художественных, 37 документальных и три анимационные. Свои работы представили авторы не только из России, но и из других стран – Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Германии, Казахстана, Турции, Ирана.

А 1 ноября во дворце культуры «Подмосковье» прошло торжественное закрытие программы. От имени главы муниципалитета Дмитрия Волкова гостей и финалистов приветствовала его первый заместитель Наталья Тимошина. Также к ним обратилась знаменитая конькобежка Светлана Журова - заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России, Чемпионка мира по спринтерскому многоборью, Олимпийская чемпионка на дистанции 500 метров.

Наталья Тимошина подчеркнула, что Красногорск – город спортивный, и вносит большой вклад в достижения страны. Это доказывают воспитанники местных спортивных учреждений.

«От имени Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова хочу поблагодарить всех, кто принял создает такие замечательные кинокартины о великих спортсменах и героях нашего времени. Спорт и кино – объединяет нас, только вместе и сообща мы сможем добиться новых побед», - добавила она.

Также на церемонии выступили творческие коллективы из городского округа Красногорск: «Знаменские Барабанщики», театральная студия «МДМ», студия современного танца «Про-Движение».

Победителей определили в 12 номинациях, жюри возглавлял народный артист РФ, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов. Гран - при получил художественный фильм о шахматистах «Битва за «белую ладью» режиссера Тимура Белого. Победителям вручили дипломы, статуэтки и другие памятные подарки от партнеров конкурса: шоколадной фабрики «Конфаэль» и спортивной одежды «ZaSport». В финале вечера прозвучал гимн кинофестиваля в исполнении детского хора «Алые паруса».