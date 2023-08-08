В городском округе Подольск возобновили строительство Никольского храма

В Подольске начали подготовительные работы к строительству Никольского храма в мкр. Кузнечики.

Об этом сообщил глава Городского округа Дмитрий Жариков.

Уже готовы наружные стены подвального помещения. Также сделали гидроизоляцию с утеплением ограждающих конструкций, написал на своей странице в Telegram глава.

Устранить скопление воды и наладить дренажную систему намерены в самое ближайшее время. А на холодные и дождливые сезоны в помещении установят специальные приборы, которые будут создавать оптимальные условия для быстрой сушки любых поверхностей без трещин и деформаций.

Никольский храм в мкр. Кузнечики — долгожданный православных жителей Подольска. Строить его начали еще в далёком 2009 году. Однако вскоре работы встали.

При поддержке регионального правительства и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стройка ожила в этом году.

«После завершения строительства планируем разместить в нем старинную икону небесного покровителя Николая Чудотворца, имя которого носит храм», — написал глава Подольска.

Также Дмитрий Жариков обратился ко всем неравнодушным, кто желает пожертвовать на строительства церкви. Ведь сами жители тоже активно помогают возведению храма. Перевести средства можно на реквизиты благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

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