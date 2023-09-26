В Городском округе Пушкинский открыли сезон по дзюдо

Первенство Городского округа Пушкинский по дзюдо среди юношей и девушек в честь нового сезона 2023/2024 собрало команды из нескольких муниципальных образований.

Успешно выступили на соревновании воспитанники спортклуба «Динамо-Ивантеевка», завоевавшие пять медалей различного достоинства. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Зарина Абдулова, Даниил Рогожин и Степан Мусикян. Их товарищи по команде Кирилл Колтомов и Максим Филатов удостоились серебряных наград.

Борьба дзюдо получила развитие в Городском округе Пушкинский благодаря энтузиазму мастера спорта, тренеру Ивану Мельникову. В 1980 году была открыта секция в местном Доме пионеров. В настоящее время дзюдоисты округа постоянно занимают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях.