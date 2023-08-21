В городском округе Шатура прошел фестиваль «На одной волне»

Областной проект связал кавер-певцов и любителей музыки по всему Подмосковью. Первый этап прошел весной в 24 округах, а с 19 августа по 2 сентября в программе участвует уже 25 муниципалитетов.

В Рошале кавер-группа «MODUS BAND» исполнила самые известные хиты, которым от души подпевали зрители. Кроме того, выступила студия танца «CHERUSTI DANCE». Коллектив работает в уникальном стиле брейк-данс, объединяющим танец со спортом: уже в следующем году это направление появится на Олимпиаде.

«Спасибо «МосОблПарку» за уникальную возможность для жителей нашего отдаленного округа насладиться профессиональным и живым исполнением артистов», - отметил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Гостей и участников фестиваля приветствовала замглавы администрации Наталья Федорова.

Концерт в городском округе Шатура дополнили другими активностями. Провели лотерею, где можно было выиграть билет в кино, на аттракционы или в Дом культуры им. Косякова. А в завершении фестиваля устроили пенную вечеринку для всех желающих.