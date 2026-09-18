Боксер Федор Чудинов стал наблюдателем на выборах в Московской области
Федор Чудинов рассказал о работе наблюдателем на выборах
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Заслуженный мастер спорта России, боксер Федор Чудинов стал наблюдателем на выборах в Московской области. Он отметил, что это первый его опыт.
«Очень интересно. Много людей работает, контролируют, то есть все чисто, прозрачно», — рассказал спортсмен.
Чудинов отметил, что благодаря современным технологиям голосовать стало удобнее. Сам он добирался до центра наблюдения по пробкам и отметил, что благодаря ДЭГ можно отдать свой голос удаленно.
Боксер также отметил важность участия в выборах.
«Можно остаться в стороне и потом сказать, жаловаться. А можно сделать выбор, проголосовать и сделать хоть что-то для того, чтобы жизнь продолжалась быть хорошей либо улучшалась», — заявил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.