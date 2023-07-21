В городском округе Шатура прошел масштабный марафон «Активное долголетие»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Интересное и полезное мероприятие прошло в городском округе Шатура.
Местный парк «Крестов Брод» провел масштабный марафон «Активное долголетие». На мероприятии побывало более четырех сотен жителей.
Как рассказали в администрации городского округа Шатура, стартовал марафон с динамичной разминки. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественники и ветераны.
На протяжение дня жителей округа радовали интереснейшими активностями. Прошли квесты, мастер-классы по скандинавской ходьбе, дартсу и баскетболу и конечно же, танцы.
Участники клуба поблагодарили организаторов за активности и насыщенную программу.