В городском округе Шатура прошел масштабный марафон «Активное долголетие»

Интересное и полезное мероприятие прошло в городском округе Шатура.

Местный парк «Крестов Брод» провел масштабный марафон «Активное долголетие». На мероприятии побывало более четырех сотен жителей.

Как рассказали в администрации городского округа Шатура, стартовал марафон с динамичной разминки. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественники и ветераны.

На протяжение дня жителей округа радовали интереснейшими активностями. Прошли квесты, мастер-классы по скандинавской ходьбе, дартсу и баскетболу и конечно же, танцы.

Участники клуба поблагодарили организаторов за активности и насыщенную программу.