В городском округе Шатура прошел необычный забег

На поле у деревни Бордуки устроили забег для воспитанников и сотрудников детского лагеря «Terra Nostra». На дистанцию вышло более ста человек!

Кстати, забегу дали яркое необычное название — «Краски в поле». Дело в том, что на определенных точках маршрута участники обсыпали друг друга красками холи.

«У нас есть беговая мастерская, дети занимаются бегом. Мы знаем особенности каждого ребенка, в том числе, медицинские показания», — говорит директор лагеря «Terra Nostra» в городском округе Шатура Михаил Кокорев.

Он уточнил, что и дистанции бегунам предложили разные: 600 метров, 3,5 и 5 километров.

Один из юных участников забега, Даниил, поделился, что планировал бежать не слишком быстро. Но все-таки набрал более высокую скорость, чем планировал. Устал, конечно, но не так, как того ожидал. Остался очень доволен!

Кстати, у организаторов есть задумка — проводить на поле в городском округе Шатура спортивные и семейные фестивали.