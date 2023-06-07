В городском округе Шатура торжественно открыли для жителей стадион четвертой школы

Не только ученики, но все дети и взрослые отныне могут заниматься на прекрасном, благоустроенном стадионе Шатурской школы № 4.

Как рассказали в администрации городского округа Шатура, спортивный объект доступен для всех жителей города. В эти входные некоторые уже оценили качество покрытия на стадионе и удобство пространства.

В связи с проведением государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года вход на территорию временно ограничен в утренние и дневные часы. Войти на стадион можно в будние дни с 19:00 до 22:00.

В выходные и праздничные дни — согласно основного графика.

После окончание экзаменов стадион начнет работать по основному графику: ежедневно с 6:00 до 22:00.