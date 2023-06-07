В городском округе Шатура торжественно открыли для жителей стадион четвертой школы
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Шатура]
Не только ученики, но все дети и взрослые отныне могут заниматься на прекрасном, благоустроенном стадионе Шатурской школы № 4.
Как рассказали в администрации городского округа Шатура, спортивный объект доступен для всех жителей города. В эти входные некоторые уже оценили качество покрытия на стадионе и удобство пространства.
В связи с проведением государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года вход на территорию временно ограничен в утренние и дневные часы. Войти на стадион можно в будние дни с 19:00 до 22:00.
В выходные и праздничные дни — согласно основного графика.
После окончание экзаменов стадион начнет работать по основному графику: ежедневно с 6:00 до 22:00.
«Мы должны понимать, что здоровый образ жизни начинается тогда, кода дети приходят в свой двор, школу, на свою площадку школьную и занимаются теми видами спорта, кот им нравятся», — подчеркнула директор школы № 4 Елена Козлова.