Царский конь в Подмосковье: в музее Сергиева Посада выставили раритет с вензелями Екатерины II

В Сергиевом Посаде, что в Московской области, произошло событие, которое вполне можно назвать встречей двух эпох. Музей игрушки имени Н. Д. Бартрама представил публике подлинного царского скакуна, датированного 1760-ми годами. Рядом с ним разместились известные далеко за пределами города посадские лошадки. Этот раритет, хранящий след династии Романовых, отныне могут увидеть все желающие — как местные жители, так и гости Сергиева Посада. Информацию предоставил Фонд развития города, сообщил REGIONS.

Существует предание, согласно которому конь-качалка был вручен императрицей Екатериной II своему сыну — будущему государю Павлу I. Изготовители проявили исключительную тщательность в проработке мельчайших деталей. Стремена и удила здесь полностью соответствуют настоящей конской упряжи. Для гривы и хвоста мастера использовали натуральный волос. А бархатная попона украшена личными вензелями самой императрицы.

«Имея доступ к самым дорогим и технологичным новинкам своего времени, императорская семья при этом высоко ценила и кустарную игрушку — в том числе привезенную из Сергиевского посада», — сообщили в соцсетях фонда.

Необычный экспонат переходил от одного поколения царской семьи к другому. Он был не просто забавой для детей — игрушка помогала наследникам престола осваивать навыки, необходимые во взрослой жизни. Спустя многие десятилетия императорский конь оказался в одном выставочном зале с обычными посадскими лошадками. Такое соседство наглядно демонстрирует, насколько тесно переплетены высокая история и народное ремесло.

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