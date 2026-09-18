Бронзовые журавли и зеркало воды: в Ивантеевке открыли обновленный сквер «Журавли» с фонтаном

Преображение сквера «Журавли» завершилось в центральной части Ивантеевки. Мемориал в честь павших воинов появился на этом месте 19 лет назад. Теперь у него новое звучание: бронзовые птицы, рвущиеся в небо, окружены не привычным гулом города, а тихим мерцанием воды. Главным элементом обновленной территории стал современный фонтан.

Мемориал был торжественно открыт в 2007 году. С тех пор он остается значимым духовным центром для горожан. Это место, где чтят память тех, кто не вернулся с войны. Сюда приходят представители разных поколений, чтобы отдать дань уважения их подвигу.

На открытии комплекса в четверг, 17 сентября, заместитель главы Городского округа Пушкинский Максим Прибытков подчеркнул: ключевая задача состояла в том, чтобы памятник остался таким, каким был. Именно эту тонкую грань — между неприкосновенностью истории и запросом на современный комфорт — и помогло выстроить водное зеркало.

Когда памятник отражается в воде, композиция обретает большую торжественность. При этом никуда не уходит та спокойная атмосфера, за которой люди и приходят в сквер. Уют создают и молодые деревья, и цветущие кустарники, и новые скамьи, и массивные качели.

Следующим шагом проекта станет пешеходная зона на улице Дзержинского, что расположена рядом. Она объединит обе территории в едином стиле. Плавный переход от мемориального пространства к городской прогулочной зоне позволит создать непрерывный маршрут, где история и комфортная современная среда существуют бок о бок.