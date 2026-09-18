Работают 44 участка: Долгопрудный активно включился в выборы
Фото: [Администрация г.о. Долгопрудный]
Даже в будний день жители Долгопрудного находят возможность прийти на избирательные участки и отдать голос за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Горожане понимают: пассивность здесь неуместна, ведь нельзя рассчитывать, что выбор сделает кто-то другой.
Всего на территории Долгопрудного открыты 44 избирательных участка. За тем, как проходит голосование, следят свыше 200 наблюдателей.
На каждом участке размещены информационные стенды. Там представлены сведения о кандидатах и выдвинувших их политических партиях, образцы заполненных бюллетеней, а также напоминание об ответственности за нарушение избирательного законодательства.
Уточнить свой участок можно несколькими способами: на официальном сайте администрации Долгопрудного (https://clck.ru/3Vt6kQ), в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России либо по телефону 8-800-200-00-20.
Молодым людям, которые голосуют впервые, избирательная комиссия подготовила полезные подарки.
«Приходите и вы на свой избирательный участок 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Выбирайте удобное время и голосуйте за то, как будут развиваться Россия и родной Долгопрудный в ближайшем будущем!» — отметили в администрации городского округа.