«Едем в новом составе»: Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

79-летняя народная артистка РФ Татьяна Васильева приехала на выписку из роддома своего восьмого внука, сообщает Super. Кадры с выписки появились в блоге сына актрисы — Филиппа Васильева и его жена Марии Болонкиной.

На фотографиях многодетные родители по очереди позируют с новорожденным сыном, на одном из снимков к ним присоединилась сама Васильева. Филипп сообщил, что семья уже отправилась домой.

«Мы едем домой. Едем в новом составе и с верой, что все обязательно будет хорошо», — написал он.

Сын Филиппа и Марии родился 13 сентября. При рождении мальчик весил 3180 г, а его рост составил 49 см. Болонкина написала трогательный пост о любви к малышу и опубликовала видео из роддома.

У Васильева и Болонкиной трое общих детей, малыш стал четвертым ребенком в семье. Кроме того, у Филиппа есть двое сыновей от прошлого брака.

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага стала мамой.