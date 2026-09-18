«Для свободного и удобного волеизъявления созданы все условия»: депутаты Мособлдумы рассказали о ходе выборов

В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и муниципальных советов. Своим избирательным правом уже воспользовались депутаты Мособлдумы Андрей Голубев, Линара Самединова и Владимир Вшивцев. Голубев проголосовал в первый день на избирательном участке № 3048 в Ступине.

«На мой взгляд — это самый удобный день из трех, когда сделать свой выбор можно без суеты, спокойно ознакомившись с информацией о партиях и кандидатах, участвующих в выборах», — сказал он.

Он отметил, что на участке созданы все условия для голосования: обеспечена безопасность, вывешены информационные материалы о кандидатах и законодательстве. Удобно голосовать и пожилым гражданам, подчеркнул он.

«На избирательных участках обеспечена доступная среда, граждан заранее проинформировали о местах голосования. Можно выбрать для себя удобный день. К примеру, проголосовать в пятницу, чтобы в субботу и воскресенье оставить время для дачи. Можно проголосовать дистанционно через ДЭГ. А в случае хронического заболевания, невозможности проголосовать на своем УИК, передать заявку о голосовании на дому. Для свободного и, главное, удобного волеизъявления созданы все условия», — заключил Голубев.

Линара Самединова отметила особую атмосферу на участках. По ее словам, голосование проходит организованно и спокойно. Жители приходят семьями. Также она поблагодарила наблюдателей.

«Среди них много молодых ребят, в том числе наших молодых парламентариев. Они находятся на участках с открытия, следят за соблюдением процедуры голосования», — отметила она.

Самединова также рассказала об отношении молодежи к выборам. По ее словам, оно меняется.

«Когда речь идет о будущем города, возможностях для учебы и работы, развитии инфраструктуры — становится понятнее, почему от гражданской позиции тоже многое зависит», — сказала она.

Владимир Вшивцев проголосовал с помощью дистанционного электронного голосования.

«Процесс занял буквально пару минут — все прошло быстро, прозрачно и очень удобно. Такой современный инструмент — это гарантия доступности: проголосовать можно из любой точки страны», — сказал он.

Он также отметил, что на участках реализован комплекс мер по созданию доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

«Помещения оборудованы пандусами и поручнями, а участки расположены на первом этаже. Организована специально выделенная кнопка вызова помощи, работают волонтеры, готовые сопроводить человека. Установлены специальные кабины для тайного голосования, адаптированные под нужды маломобильных граждан и незрячих избирателей, включая трафареты со шрифтом Брайля. Кроме того, существует формат, когда члены комиссий выезжают на дом к тем гражданам с ОВЗ, которые не могут самостоятельно посетить участок. Все сделано так, чтобы волеизъявление было доступно каждому жителю региона без исключения», — добавил депутат.

Прозрачность процесса и соблюдение порядка на участках обеспечивают наблюдатели. В их числе — около 4 тыс. представителей партии «Единая Россия».