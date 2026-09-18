Ультрамариновый сюрприз: в «Лосином острове» обнаружили редкий гриб

В национальном парке «Лосиный остров» произошло событие, привлекшее внимание специалистов по грибам. Во время планового наблюдения за лесопарковой территорией сотрудники научного отдела наткнулись на необычный экземпляр — строфарию небесно-синюю (Stropharia aeruginosa). Гриб выделяется насыщенным сине-зеленым оттенком, который почти светится в траве. О находке рассказала пресс-служба заповедника, сообщил REGIONS.

Для исследователей такое открытие — большая удача. В лесах средней полосы России этот вид встречается нечасто. Его излюбленные места — влажные хвойные и смешанные массивы, где в избытке есть гнилая древесина. Именно она служит для гриба источником питания. Ученые проводили учет биологического разнообразия в той части парка, куда редко ступает нога человека. Яркое пятно среди зеленой травы сразу привлекло их внимание.

Специалисты напоминают о закономерности, известной в мире грибов: чем опаснее вид, тем броско он окрашен. Небесно-синий цвет выполняет роль сигнала для обитателей леса — насекомых и мелких зверьков. Он как бы предупреждает: гриб может быть несъедобным или ядовитым. Такой механизм отпугивает тех, кто не прочь полакомиться, и дает плодовому телу время дозреть и распространить споры. При этом, несмотря на устрашающий вид, строфария небесно-синяя официально считается несъедобной из-за жесткой мякоти и горького привкуса. Смертельных токсинов в ней, однако, нет.

«Этот эффектный цвет не для красоты, а для выживания. Яркая окраска может отпугивать любителей перекусить. Еще один любопытный факт: необычный синий оттенок дают особые пигменты, которые могут меняться в зависимости от влажности и возраста гриба. Сегодня он может быть ультрамариновым, а завтра чуть позеленеет», — рассказали специалисты заповедника.

За необычный синий тон отвечают особые химические соединения — азулены и производные стирола. Их удивительное свойство — нестабильность. Окраска шляпки зависит от того, насколько влажен воздух, какова температура и как долго растет сам гриб.

У молодых экземпляров цвет самый яркий, почти ультрамариновый, а поверхность шляпки покрыта липкой слизистой пленкой. Со временем или в засушливую погоду слизь высыхает, и гриб теряет насыщенность, становясь бледнее.

Находка редкого вида-индикатора в «Лосином острове», который со всех сторон зажат плотной застройкой Москвы и Балашихи, важна с научной точки зрения. Она подтверждает, что особый режим охраны территории работает эффективно. Благодаря тому, что валежник не убирают, листовой опад не собирают регулярно, а химикаты запрещены, в парке сохраняется сложная пищевая цепочка.

Ранее сообщалось, что под Красноармейском в лесу у деревни Костино нашли огромный белый гриб.