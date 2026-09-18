«Песни Басты и Билана в базах для ИИ»: как российские хиты попали в зарубежные датасеты

В зарубежных базах, которые созданы для обучения искусственного интеллекта (ИИ), обнаружили композиции российских исполнителей, в том числе Димы Билана, Басты (Василия Вакуленко) и десятков других артистов, сообщило «Ведомости» со ссылкой на Национальную федерацию музыкальной индустрии (НФМИ).

Аналитики опирались на данные проекта AI Watchdog, который ведет американский журнал The Atlantic. Специалисты изучили два крупных датасета — Laion-Disco-12M (около 12,3 млн композиций) и Sleeping-D 9M (примерно 9,7 млн композиций). Песни попали в базы через YouTube, а тексты — через Genius.

Российский рэпер Баста стал лидером по количеству треков: 193 композиции в первом датасете и 104 — во втором. Другие исполнители в порядке убывания количества треков: Feduk, он же Федор Инсаров (150 и 91), Сергей Лазарев (144 и 118), Дима Билан (140 и 119), группа «Звери» (135 и 41), Леонид Агутин (119 и 38), Егор Крид (99 и 80), Ваня Дмитриенко (50 и 24).

Аналитики отмечают, что наличие песни в базе не доказывает ее использование конкретной нейросетью, хотя The Atlantic оценивает вероятность такого сценария как высокую. Российские правообладатели заявили, что не получали запросов на лицензирование произведений для обучения ИИ.

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