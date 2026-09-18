Депутат Сергей Колунов высоко оценил работу центра общественного наблюдения в Одинцове

Сергей Колунов посетил центр общественного наблюдения в Одинцове

Общество

Фото: [Мособлизбирком]

Депутат Госдумы Сергей Колунов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Он высоко оценил работу объекта. По его словам, все работают слаженно и без суеты.

«Это внушает уверенность: даже если возникнут нештатные ситуации, здесь есть профессионалы, способные с ними справиться. Приятно наблюдать за такой работой», — сказал он.

Депутат добавил, что до этого осмотрел несколько УИКов. Большинство из них организованы в зданиях школ. Там есть видеорегистраторы, у камер высокое разрешение.

«Это важно как для текущего контроля, так и для оперативности в случае любых инцидентов. Еще один плюс — качественный звук: мы не только видим, но и слышим все происходящее», — добавил он.

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