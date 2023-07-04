В городском округе Воскресенск отпраздновали День села Ашитково

Торжества по случаю Дня села Ашитково провели в городском округе Воскресенск. Главными героями праздника стали местные жители, которые способствовали развитию родных мест.

С поздравлением к сельчанам обратился замначальника Ашитковского территориального отдела городского округа Воскресенск Василий Пономаренко. Также земляков поздравили заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный гражданин Воскресенска Николай Козлов и депутат муниципалитета Анна Кузнецова.

Также в ходе праздника жителям села вручили награды. Их получили труженики, волонтеры, неравнодушные люди, которые оказывают помощь бойцам СВО, а также представители молодежи, добившиеся особых успехов в спорте и обучении.

Самых юных гостей пригласили на игры и увлекательные мастер-классы. Все желающие могли посетить выставку работ художника Дарьи Сафроновой. Кроме того, в программу вошел концерт с участием артистов городского округа Воскресенск. На сцену вышли творческие коллективы Центра культуры и досуга «Радость», а также участники вокальной студии «Непохожие»

Творческие коллективы МУ «ЦКиД «Радость» подарили зрителям свои яркие номера, а в завершение программы выступила вокальная студия «Непохожие» дворца культуры «Цементник».