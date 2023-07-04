В городском округе Воскресенск стартовал необычный музыкальный проект народного творчества

Как рассказали в администрации муниципалитета, в июле на танцплощадке Центра культуры и досуга «Москворецкий» был запущен замечательный музыкальный проект народного творчества «Конфетки-бараночки». Вот уже одиннадцатый год подряд он радует жителей и гостей округа русскими народными песнями и танцами.

Проект, разработанный в городском округе Воскресенск, направлен на поддержание и возрождение культурных ценностей народного творчества, сохранение фольклорных традиций русского народа. В этом году музыкальный сезон открыли творческие коллективы ЦКиД «Москворецкий»: хор «Русские узоры», танцевальный коллектив «Ассорти» и приглашенные из других муниципалитетов коллективы.

В администрации городского округа Воскресенск отмечают, что все выступающие неоднократно становились лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и городских конкурсов и фестивалей.