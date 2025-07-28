В городском парке Павловского Посада состоялось спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк»

Это событие объединило жителей и гостей округа, приверженных активному образу жизни и здоровому досугу. Для собравшихся выступили коллективы спортивных и творческих секций Павлово-Посадского городского округа.

С 10:00 начался общепарковый комплекс упражнений «Парковый старт», который задал энергичный тон всему мероприятию. В 11:00 студия «Пластилиновая ворона» организовала увлекательный мастер-класс «Спортивная атрибутика».

В полдень началась интенсивная тренировка по боевым искусствам, а с 12:20 для всех желающих были организованы веселые подвижные игры и обучающий мастер-класс по биатлону под девизом «К стартам готовы». Параллельно с 12:00 проходил мастер-класс «Модный фитнес», на котором участники могли украсить свою спортивную одежду оригинальными узорами, выполненными в традиционной технике «набойка» с использованием павлово-посадских платков. Любители настольных игр получили возможность принять участие в интерактивной сессии «Есть идея».

С 10:00 до 14:00 была представлена фотовыставка «Наша гордость».