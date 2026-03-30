«Сердцем и душой рядом»: Алла Пугачева поздравила живущую в США внучку с днем рождением

Внучка Аллы Пугачевой отметила свой первый и по-настоящему взрослый день рождения. Клавдия, дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, стала героиней нежных публикаций в соцсетях: Примадонна и поклонники присоединились к поздравлениям, сообщает The Voice.

14 лет — возраст, когда детство плавно перетекает в юность, и семья Кристины Орбакайте решила отметить этот рубеж в Майами. На видеокадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Клавдия прогуливается по солнечным улицам вместе с мамой и отцом.

Образ Орбакайте выдержан в классическом стиле: белая майка, голубые джинсы, кардиган и лодочки. Михаил выбрал белую рубашку с атласными брюками и черными ботинками, а сама девочка предстала в платье в паре с коричневыми босоножками.

Пугачева, которая редко появляется в соцсетях, сделала исключение для внучки. Под видео она написала: «Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо мое!»

Напомним, Примадонна после 2022 года живет за границей. Ее муж Максим Галкин* осудил действия РФ на Украине и был признан иностранным агентом.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.