«Трактор» хочет подписать форварда с 11 сезонами в НХЛ

Известный российский нападающий Евгений Дадонов может вернуться в родной клуб. По данным «Чемпионата», челябинский «Трактор» ведет активные переговоры с 37-летним форвардом.

Воспитанник челябинского хоккея провел 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с перерывом на пять лет, когда он возвращался в КХЛ и помог СКА выиграть Кубок Гагарина.

Дадонов выступал за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль», «Даллас». Перед началом минувшего сезона нападающий подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», но из-за травмы принял участие только в 24 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой. В общей сложности за плечами Дадонова 641 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 362 (164+198) очка.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» может обменять российского форварда Якова Тренина, чтобы освободить место под потолком зарплат.