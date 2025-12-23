В Госдуме назвали тройку лучших спортсменов России 2025 года

В мире спорта в конце года традиционно подводят итоги и называют лучших. В этот раз в центре внимания оказалось мнение легендарного хоккеиста и парламентария Вячеслава Фетисова. В разговоре с NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион без колебаний назвал лучшим спортсменом 2025 года Александра Овечкина, продолжающего свой великий путь в НХЛ.

Свой личный пьедестал почета Фетисов дополнил еще двумя выдающимися именами. Второе место он отдал голкиперу Сергею Бобровскому, чьи сейвы не раз становились ключом к победам. Тройку лидеров замкнула гимнастка Виктория Листунова, чьи достижения на мировых помостах говорят сами за себя. Таким образом, в его рейтинге ярко представлены как игровые виды спорта, так и художественная гимнастика.

Более того, эта оценка нашла отклик и в парламентских кругах. Ранее аналогичную точку зрения высказала председатель думского комитета по международным делам Светлана Журова, также назвавшая Овечкина спортсменом года. В своем списке она отдельно отметила успехи другой звездной гимнастки — Ангелины Мельниковой.

Таким образом, авторитетные фигуры, хорошо знающие мир большого спорта, едины в главном: уходящий год прошел под знаком неослабевающего мастерства Александра Овечкина. А их разнообразие в выборе других имен лишь подчеркивает богатство и конкуренцию в российском спорте, где за признание борются атлеты самых разных дисциплин.

