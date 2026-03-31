В Госдуме поддержали идею выдвинуть Овечкина на пост президента ИИХФ

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с РИА Новости высказалась об идее выдвинуть на пост президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Выборы нового главы организации пройдут в октябре, до 1 июня кандидаты должны подать заявки. Действующий президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

«Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас», — сказала Журова.

Действующий контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании нынешнего сезона. Знаменитый нападающий говорил, что еще не определился, будет ли продолжать карьеру в НХЛ.

Ранее почетный президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не верит словам Тардифа о том, что француз снимает свою кандидатуру. Опытный функционер считает заявление Тардифа хитрой стратегией.