Почетный президент ИИХФ Фазель не верит в искренность намерений Тардифа

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил ТАСС, что он не верит в искренность намерений нынешнего главы организации Люка Тардифа, заявившего о своем намерении не баллотироваться на новый срок.

Тардиф объявил, что он будет выполнять обязанности главы ИИХФ до октября, когда пройдут выборы нового руководителя федерации. Крайний срок подачи заявок на выборы — 1 июня.

«Это может быть стратегия. Потому что прямо перед дедлайном он может объявить о том, что в связи с особыми обстоятельствами он решит пойти на выборы. Поэтому я не верю ему», — сказал Фазель.

Рене Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год. Швейцарец всегда считался большим другом России. Его преемник француз Тардиф, напротив, до сих пор настаивает на отлучении российских команд от международных соревнований. На Олимпийских играх в Милане женскую и мужскую сборные России заменила команда Франции.

