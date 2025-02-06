WADA пытается взыскать с Валиевой 8 тыс. франков за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится установить контакт с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу компенсации в связи с отклонением апелляции в Верховном суде Швейцарии. Об этом сообщили в WADA в беседе с ТАСС.

В прошлом году Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению суда, Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тыс. швейцарских франков Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству.

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — отметили представители антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что Валиева отказалась возвращать медали, которых ее лишили из-за дисквалификации.