Инициатива о размещении государственного флага России на спортивных объектах призвана укрепить гражданское единство в условиях международной дискриминации национальной символики. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, данный законопроект направлен на противодействие недружественной политике в отношении фундаментальных ценностей российского общества. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть предложения, парламентарий подчеркнул особую значимость спортивных сооружений как мест массового присутствия молодежи. По его словам, регулярное визуальное восприятие государственного триколора будет способствовать формированию у подрастающего поколения уважения к стране и ее символике.

По его словам, последствием реализации инициативы станет создание устойчивой визуальной среды, где занятия физической культурой и поддержка спортивных команд будут естественным образом ассоциироваться с национальной принадлежностью. Это особенно важно в текущих условиях, когда российская символика систематически исключается с международных спортивных арен.

Депутат подчеркнул, что итогом принятия законопроекта должно стать укрепление принципов гражданской солидарности и национальной идентичности. Через повсеместное размещение государственного флага в спортивной инфраструктуре создается дополнительный инструмент воспитания патриотизма и противодействия попыткам дискредитации российских ценностей.

