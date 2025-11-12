В школах Каширы не только начинают учебные недели с традиционного поднятия флага России и гимна, но и уделяют внимание внеурочным занятиям из цикла «Разговоры о важном». Очередной такой урок был посвящен 170-летию со дня рождения Ивана Мичурина — легендарного биолога и селекционера.

Недавняя внеурочная деятельность в каширских школах превратились в практическое погружение в мир селекции и генетики, где дети изучали не только теорию, но и ее прикладное значение для обеспечения продовольственной безопасности России. Преподаватели подробно разбирали новаторские методы ученого, включая технологию отдаленной гибридизации, позволившую создавать сорта плодово-ягодных культур, устойчивые к сложным климатическим условиям центральной России. Особый акцент был сделан на современных применениях мичуринского наследия — от создания новых сельскохозяйственных культур до развития отечественного семеноводства.

В ходе дискуссий ученики анализировали конкретные примеры селекционных проектов, влияющих на импортозамещение в агропромышленном комплексе. Такой подход позволил трансформировать абстрактные биологические понятия в понимание реальных механизмов работы аграрного сектора экономики.

Отметим, что такие занятия помогают формированию у школьников системного представления о том, как научные исследования непосредственно воздействуют на качество продуктов питания и устойчивость сельского хозяйства страны в условиях санкционных вызовов. Кроме того, «Разговоры о важном» способны не только дать новые знания, но и мотивировать детей на углубленное изучение предмета, что может в дальнейшем сыграть роль в выборе профессии.