В Госдуме предложили присвоить звание народного артиста Михаилу Шуфутинскому
Фото: [Вячеслав Прокофьев/ТАСС]
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минкультуры Ольге Любимовой присвоить звание народного артиста РФ певцу Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Чернышов рассказал, что Шуфутинский стал Заслуженным артистом после обращения Владимира Жириновского к президенту. Он напомнил, что с того момента прошло уже 10 лет, и по прошествию этого времени становится понятно, что Михаил Шуфутинский является народным артистом без звания.
Вице-спикер рассказал, что уже направил главе Минкультуры обращение с просьбой о выдаче звания исполнителю. Он отметил, что Михаил Шуфутинский является народным артистом без звания, и ему нужно его присвоить, потому что «власть должна слышать людей».
Он также подчеркнул: певец уже давно занял «однозначную» позицию в вопросе проведения СВО и тенденции с отменой отечественных артистов в странах Запада, когда заявил, что «сейчас нельзя быть вдали от Родины».