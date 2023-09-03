В Госдуме предложили присвоить звание народного артиста Михаилу Шуфутинскому

Чернышов рассказал, что Шуфутинский стал Заслуженным артистом после обращения Владимира Жириновского к президенту. Он напомнил, что с того момента прошло уже 10 лет, и по прошествию этого времени становится понятно, что Михаил Шуфутинский является народным артистом без звания.

Вице-спикер рассказал, что уже направил главе Минкультуры обращение с просьбой о выдаче звания исполнителю. Он отметил, что Михаил Шуфутинский является народным артистом без звания, и ему нужно его присвоить, потому что «власть должна слышать людей».

Он также подчеркнул: певец уже давно занял «однозначную» позицию в вопросе проведения СВО и тенденции с отменой отечественных артистов в странах Запада, когда заявил, что «сейчас нельзя быть вдали от Родины».