В Греции футбольным клубам запретили иметь больше одного фан-клуба

Фото: [ Задержанные фанаты загребского «Динамо» после драки с болельщиками АЕКа/IMAGO/HANZA MEDIA ]

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о закрытии большинства фанатских объединений в стране. Его обращение транслировал телеканал ЕРТ-1.

Отныне каждый футбольный клуб может иметь не более одной фан-ассоциации.

Такое решение Мицотакис принял после совещания с членами правительства, представителями ведущих футбольных клубов и президентом УЕФА Александером Чеферином.

Жесткое вмешательство правительства потребовалось после инцидента, который произошел 8 августа. В Афинах перед началом матча квалификационного раунда Лиги чемпионов произошла массовая драка между фанатами АЕКа и загребского «Динамо».

Драка закончилась гибелью 29-летнего болельщика греческого клуба, еще 10 участников инцидента получили серьезные травмы.

Матч в Афинах был перенесен на 19 августа. Вчера в Загребе АЕК вырвал победу у «Динамо» на последней минуте (2:1).