В Хабаровске скончался чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов

Он завоевал этот титул 15 лет назад вместе с командой «Салават Юлаев», за которую тогда играл.

Звезда спорта умер в 44 года, его смерть была скоропостижной. Об этом сообщил сайт хоккейного клуба «Амур». Хоккеист когда-то играл за эту команду, и даже какое-то время был ее капитаном. Затем он выступал за «Салават Юлаев», новосибирскую команду «Сибирь», а также за московское «Динамо». Причины смерти не были уточнены. Об этом сообщили РИА Новости.