В Химках определили победителя Кубка Александра Петренко

Игроки из Химок первый раз за тринадцатилетний историю проведения Кубка Александра Петренко вырвались на первое место. Они соревновались с участниками команд Суперлиги: «Динамо» из Владивостока, «Тамбов», «Новосибирск» и «Химки». Все матчи турнира прошли в баскетбольном центре комплекса «Арена Химки».

Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил земляков с победой. При чем он отметил, что это пока только предсезонная подготовка и нужно этот результат постараться перенести на дальнейшие матчи.

«Желаю таких же высоких результатов в новом сезоне Суперлиги и Кубка России!» - отметил Дмитрий Волошин.

Матчи турнира проходили в таком порядке. В первый день соревнований химчане выиграли со счетом 92:57 у команды из Тамбова. Во второй день состязаний подмосковные спортсмены победили новосибирцев - 86:81. Последняя и самая сложная схватка была с баскетболистами из Владивостока. Им химчане уступили, но они уже досрочно оформили победу в турнире.

«В предсезонке куда важнее наиграть необходимые связи, поэтому матч против «Динамо» (Владивосток) был так же важен, как и все остальные, но именно с игровой точки зрения, а не с позиции результата», – отметили в пресс-центре баскетбольного клуба «Химки».

На церемонии награждения индивидуально отметили и лучших игроков. Среди них - лучший атакующий защитник – Пичкуров Владимир («Химки»), лучший центровой – Карпенков Илья («Химки») и MVP турнира – Мальцев Александр («Химки»).