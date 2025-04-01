В Химках организуют кинопоказ, посвященный Дню единения народов Белоруссии и России

В Химках организуют кинопоказ, приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, он пройдет в дошкольном отделении школы «Калейдоскоп». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Местные жители смогут увидеть документальный фильм, а также послушать лекцию о союзных государствах, их истории и значении для современного мира.

«День единения народов Белоруссии и России отмечается ежегодно 2 апреля. Этот день символизирует не только тесные связи между двумя государствами, но и напоминает о многовековой дружбе, общей истории и культурных традициях наших народов», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма представляют собой важнейшие задачи современного общества. Мероприятие проведут в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» по адресу: улица Совхозная, дом № 14, строение № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.