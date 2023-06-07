В Химках открыли фотовыставку ко Дню России

На данной экспозиции предоставлены фотографии из разных городов нашей страны. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, совместно с президентом фонда социальных программ Подмосковья «Исток», а также председателем регионального отделения «Союза женщин России» Екатериной Богдасаровой смогли посетить торжественное открытие. Они поздравили всех с предстоящим праздником. Продлится выставка полтора месяца.

Выставка «Сила России» состоит из семнадцати фотографий российских женщин из самых разных уголков России — от Дальнего Востока и Сахалина до Курска и Брянска. Каждая из них представляет свой край с помощью традиционного костюма. Большинство их нарядов — это их собственные семейные реликвии. Они на протяжении многих лет передаются из рук в руки новому поколению. Для того, чтобы окунуться в атмосферу и проникнуться абсолютно каждый портрет сопровождает этническая музыка.

«Сегодня на территории нашей стране живет почти двести различных народов, которые проявляют настоящую силу и единство при любых испытаниях», — поделился впечатлениями Дмитрий Волошин.

По мнению Екатерины Богдасаровой, данную выставку нужно развивать и дальше, сделать ее более масштабной и добавить мужские костюмы.

Фотограф проекта Екатерина Мельникова поблагодарила всех девушек, которые не остались равнодушными и приехали на фотосессию для выставки. По ее словам, сама идея заключалась в том, чтобы показать связь традиций и истории.

Выставку также смогли посетить и различные творческие люди, в том числе мастера русского костюма и промыслов. Для них подготовили творческие номера.